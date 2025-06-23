«Ферстаппена интересуют победы, а не деньги». Пилот симулятора «Астон Мартин» Хункаделья уверен, что Макс останется в «Ред Булл»

Гонщик, работающий на «Астон Мартин», исключил приход Ферстаппена.

Пилот симулятора «Астон Мартин» Даниэль Хункаделья, известный по выступлениям в гонках на выносливость и ДТМ , считает невозможным переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в британскую команду.

«Думаю, слишком рано говорить [о потенциале «Астон Мартин» в 2026-м]. Я еще не тестировал машину-2026 на симуляторе. В чем я уверен, так это в том, что в команде нет намеков на негатив, страх и сомнения. Никаких.

Есть вещи, которые надо воспринимать скептически. К примеру, внезапно появился слух о Ферстаппене и «Астон Мартин». Кому в здравом уме придет в голову, что Макс Ферстаппен захочет перейти в «Астон Мартин» – даже если ему заплатят миллиард фунтов?

Думаете, его интересуют деньги? Его интересуют только победы. Команда для Макса – «Ред Булл», без сомнений», – произнес испанец на ютуб-канале Nachez.

«Астон Мартин» предлагает Ферстаппену 300 млн долларов за 3 сезона (GdS)

Дерек Уорик: «Ферстаппен общается с четырьмя командами, но в итоге останется в «Ред Булл»