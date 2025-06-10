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Дерек Уорик: «Ферстаппен общается с четырьмя командами, но в итоге останется в «Ред Булл»

Уорик предположил, что Ферстаппен активно изучает варианты на 2026-й.

Стюард ФИА Дерек Уорик назвал коллективы, которые способны переманить Макса Ферстаппена, но заявил, что нидерландец продолжит работать в «Ред Булл» в 2026 году.

«Разумеется, он общается со всеми командами. Но, когда говоришь «со всеми командами», на самом деле имеешь в виду только «Макларен», «Феррари», «Мерседес» и, возможно, «Астон Мартин».

«Астон» стал бы большим риском, хотя теперь там Эдриан Ньюи. «Мерседес» всегда будет в лидерах или где-то рядом, пусть последние три сезона вышли не очень удачными.

Захотел бы я избавиться от Джорджа [Расселла] или Кими [Антонелли] на месте «Мерседеса»? Полагаю, ответ «нет», но вот в чем проблема: когда в твою дверь стучится, пожалуй, лучший пилот «Формулы-1», думаю, дверь в большинстве случаев открывается.

В «Астон Мартин» ему предложат по-настоящему большую зарплату, если его заинтересует такой вариант.

Считаю, в итоге он останется в «Ред Булл», – поделился мыслями Уорик.

«Такую глупость я давно не слышал». Хорнер о том, что Ферстаппен врезался в Расселла, чтобы набрать меньше очков и активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

Валттери Боттас: «Ред Булл» знает, что я свободен на сезон-2026»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoДжордж Расселл
logoМакларен
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
Дерек Уорик
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
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возможные переходы
logoФормула-1
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