Джордж Расселл о победе в Канаде: «Приятно видеть, что «Мерседес» умеет воспользоваться шансом, когда его получает»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что команда смогла победить в Монреале, несмотря на жару, благодаря характеристикам трассы.
В то же время Расселл полагает, что на других Гран-при «Мерседес» по-прежнему может сталкиваться с проблемами со скоростью, если гонки будут проходить в сильную жару.
«Честно говоря – да, я был немного удивлен. Несмотря на очень жаркую погоду в Канаде, в гонке у нас не возникло проблем с перегревом шин. Но на трассе в Монреале очень гладкий асфальт, а почти все повороты медленные, так что шины не подвергаются сильной нагрузке.
С учетом температуры мы ожидали чуть больших проблем с перегревом шин. И при этом мы не сомневались, что по своим характеристикам трасса должна будет хорошо подойти сильным сторонам нашей машины, как это было и в прошлом году.
При этом мы понимаем, что на подавляющем большинстве других трасс нам в таких условиях будет очень трудно. И приятно видеть, что наша команда умеет воспользоваться шансом, когда она его получает», – рассказал Расселл.
А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?