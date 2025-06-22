MotoGP. Гран-при Италии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Х выиграл гонку MotoGP в Муджелло.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал очередную победу, закончив Гран-при Италии на первой позиции.

Маркес стартовал с поула, но затем напарник по команде Франческо Баньяя сумел отобрать у испанца лидерство. Гонщики на протяжении нескольких кругов вели упорную борьбу с многократным разменом позициями. В одном эпизоде между пилотами произошел небольшой контракт, что, впрочем, не привело к вылету никого из участников.

Также активную борьбу за победу вел гонщик «Грезини» Алекс Маркес, который, впрочем, во второй половине гонки был вынужден сосредоточиться на битве против Баньяйи за второе место, нежели преследовал брата.

В итоге Алекс Маркес комфортно финишировал вторым, а Баньяя во второй половине заезда немного растерял темп и вместо борьбы за более высокую позицию был вынужден отбиваться от атак Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

В результате ди Джанантонио удалось совершить решающий обгон в борьбе за 3-е место за 2 круга до финиша.

MotoGP

Гран-при Италии

Муджелло

22 июня 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 41.09,214

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,942

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,136

4. Франческо Баньяя («Дукати») +5,081

5. Марко Беццекки («Априлия») +9,329

6. Франко Морбиделли («ВР46») +16,866

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +18,523

8. Педро Акоста («КТМ») +19,349

9. Брэд Биндер («КТМ») +19,377

10. Аи Огура («Трэкхаус») +21,943

11. Хоан Мир («Хонда») +22,877

12. Фермин Альдегер («Грезини») +25,578

13. Мигел Оливейра («Прамак») +26,123

14. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,130

15. Алекс Ринс («Ямаха») +28,155

16. Такааки Накагами («Хонда») +33,110

17. Лоренцо Савадори («Априлия») +40,900

18. Сомкиат Чантра («ЛЧР-Хонда») +1.10,075

Сошли:

Джек Миллер («Прамак»)

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)