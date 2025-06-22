  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Италии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
8

MotoGP. Гран-при Италии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Х выиграл гонку MotoGP в Муджелло.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал очередную победу, закончив Гран-при Италии на первой позиции.

Маркес стартовал с поула, но затем напарник по команде Франческо Баньяя сумел отобрать у испанца лидерство. Гонщики на протяжении нескольких кругов вели упорную борьбу с многократным разменом позициями. В одном эпизоде между пилотами произошел небольшой контракт, что, впрочем, не привело к вылету никого из участников.

Также активную борьбу за победу вел гонщик «Грезини» Алекс Маркес, который, впрочем, во второй половине гонки был вынужден сосредоточиться на битве против Баньяйи за второе место, нежели преследовал брата.

В итоге Алекс Маркес комфортно финишировал вторым, а Баньяя во второй половине заезда немного растерял темп и вместо борьбы за более высокую позицию был вынужден отбиваться от атак Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

В результате ди Джанантонио удалось совершить решающий обгон в борьбе за 3-е место за 2 круга до финиша.

MotoGP

Гран-при Италии

Муджелло

22 июня 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 41.09,214

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,942

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,136

4. Франческо Баньяя («Дукати») +5,081

5. Марко Беццекки («Априлия») +9,329

6. Франко Морбиделли («ВР46») +16,866

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +18,523

8. Педро Акоста («КТМ») +19,349

9. Брэд Биндер («КТМ») +19,377

10. Аи Огура («Трэкхаус») +21,943

11. Хоан Мир («Хонда») +22,877

12. Фермин Альдегер («Грезини») +25,578

13. Мигел Оливейра («Прамак») +26,123

14. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,130

15. Алекс Ринс («Ямаха») +28,155

16. Такааки Накагами («Хонда») +33,110

17. Лоренцо Савадори («Априлия») +40,900

18. Сомкиат Чантра («ЛЧР-Хонда») +1.10,075

Сошли:

Джек Миллер («Прамак»)

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Жоан Зарко
ВР46
Алекс Маркес
Рауль Фернандес
Алекс Ринс
Мигел Оливейра
logoФранческо Баньяя
Лоренцо Савадори
Фабио ди Джанантонио
logoХоан Мир
Джек Миллер
Франко Морбиделли
Грезини
Брэд Биндер
Гран-при Италии MotoGP
результаты
КТМ
Тек 3
logoМарк Маркес
logoФабио Куартараро
Априлия
Хонда MotoGP
Сомкиат Чантра
Энеа Бастианини
Дукати
Аи Огура
ЛЧР
Ямаха
Педро Акоста
logoчемпионат мира MotoGP
Прамак
Марко Беццекки
Фермин Альдегер
Маверик Виньялес
Трэкхаус Рейсинг
Такааки Накагами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер о шансах на титул: «Феррари» нужно прямо сейчас начать доминировать. Сомневаюсь, что удастся»
3сегодня, 13:08
Макс Ферстаппен о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Не хотел бы снова пережить то воскресенье. Боюсь, у меня бы случился сердечный приступ»
14сегодня, 11:40
Джордж Расселл о победе в Канаде: «Приятно видеть, что «Мерседес» умеет воспользоваться шансом, когда его получает»
2сегодня, 11:15
Фернандо Алонсо о лидерстве «Макларена»: «Я ожидал очень плотную борьбу за титул»
сегодня, 10:16
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон активно подгоняет команду – и я не уверен, нравится ли это «Феррари»
1сегодня, 09:08
На «Хунгароринге» показали результаты обновления автодрома
сегодня, 08:56Фото
Оскар Пиастри о шансах «Мерседеса» на титул: «В долгосрочной перспективе я больше уверен в «Макларене»
сегодня, 08:19
Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» не настолько плох, как считается. Болид построен под Ферстаппена и делает то, что Макс хочет»
43вчера, 18:19
Борис Ротенберг назвал «предательством» смену паспорта российскими гонщиками: «Мои ребята не подписывали бумаг, чтобы изменить родине»
76вчера, 17:06
Тото Вольфф: «Будущее Расселла не зависит от того, выигрывает ли он гонку – мы знаем, что Джордж на это способен»
38вчера, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото