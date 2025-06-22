Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон активно подгоняет команду – и я не уверен, нравится ли это «Феррари»

Монтойя высказался о положении Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что команда должна идти навстречу Льюису Хэмилтону , который своими действиями активно подгоняет Скудерию изменить ситуацию и улучшить болид в кратчайшие сроки.

«Думаю, сейчас Хэмилтон как никогда горит желанием доказать людям их неправоту. Но если в сезоне-2026 дела пойдут плохо, он может задуматься о том, зачем ему все это.

Но прямо сейчас Хэмилтон активно подгоняет команду. Другое дело, я не уверен, так ли это нравится самой команде, или нет. Но я считаю, что он должен продолжать давить на них, заставить чувствовать дискомфорт – нравится это инженерам или нет.

Инженерам нужно понять, что Льюис не пытается вести себя как полный козел, а пытается сделать машину лучше. И это тяжело. Более того, и инженерам, и гонщикам, нужно научиться не принимать критику на свой счет.

В конце концов, они делают общее дело. Льюис не ставит под сомнения ум инженеров, скорее он задается вопросом, правильные ли решения принимаются в команде», – рассказал Монтойя.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?