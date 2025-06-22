Оскар Пиастри о шансах «Мерседеса» на титул: «В долгосрочной перспективе я больше уверен в «Макларене»

Пиастри не считает Расселла основным претендентом на титул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что победа Джорджа Расселла на Гран-при Канады не делает его основным претендентом на чемпионский титул.

Расселл, после победы в Монреале, занимает 4-е место в общем зачете, а от лидирующего Пиастри отстает на 62 очка.

«Вряд ли, я так не думаю. То есть, в чемпионате Джордж все равно отстает достаточно сильно. Они [«Мерседес»] были быстры в Монреале и в прошлом году – мне кажется, что такого результата они должны были достичь в прошлогодней гонке. Ну, посмотрим.

Соперники из «Мерседеса » демонстрировали обнадеживающий темп на многих этапах. И в основном они были быстры в квалификациях. Теперь им наконец-то удалось конвертировать это и в результат в гонке. Но в долгосрочной перспективе я больше уверен в нашей команде», – рассказал Пиастри.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?