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Тиктум впервые выиграл гонку «Формулы E», Мортара – 2-й в Джакарте, Мюллер – 3-й, лидер сезона Роулэнд заработал 1 очко за 2 этапа

Тиктум опередил Мортару и Мюллера на пути к первой победе в «Формуле E».

Пилот «Киро» Дэн Тиктум одержал свою первую победу в «Формуле E», став лучшим по итогам гонки в Джакарте.

Экс-юниор «Ред Булл» и «Уильямса» проводит четвертый сезон в электроформуле. Месяц назад Тиктум завоевал первый подиум, финишировав третьим в Токио.

Вторым в Индонезии стал гонщик «Махиндры» Эдоардо Мортара, третьим – Нико Мюллер из «Андретти». Представитель «Порше» Антониу Феликс до Кошта завершил заезд четвертым, для других претендентов на титул гонка сложилась неудачно: лидер сезона Оливер Роулэнд («Ниссан») финишировал десятым, Паскаль Верляйн из «Порше» – 11-м, пилот «Макларена» Тейлор Барнард – шестым.

Роулэнд заработал одно очко за два последних этапа, однако сохранил существенное преимущество. На счету британца 172 очка, Верляйн набрал 103, да Кошта – 100, Барнард – 94, Тиктум поднялся на пятую строчку чемпионата (80).

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Тейлор Барнард
результаты
Нико Мюллер
Дэниел Тиктум
logoПаскаль Верляйн
logoУильямс
Оливер Роулэнд
Махиндра
logoРед Булл
Макларен Формула E
Эдоардо Мортара
Порше
logoАндретти Автоспорт
logoФормула E
logoАнтониу Феликс да Кошта
Ниссан
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