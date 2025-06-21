Тиктум впервые выиграл гонку «Формулы E», Мортара – 2-й в Джакарте, Мюллер – 3-й, лидер сезона Роулэнд заработал 1 очко за 2 этапа

Тиктум опередил Мортару и Мюллера на пути к первой победе в «Формуле E».

Пилот «Киро» Дэн Тиктум одержал свою первую победу в «Формуле E », став лучшим по итогам гонки в Джакарте.

Экс-юниор «Ред Булл » и «Уильямса » проводит четвертый сезон в электроформуле. Месяц назад Тиктум завоевал первый подиум, финишировав третьим в Токио.

Вторым в Индонезии стал гонщик «Махиндры» Эдоардо Мортара, третьим – Нико Мюллер из «Андретти ». Представитель «Порше» Антониу Феликс до Кошта завершил заезд четвертым, для других претендентов на титул гонка сложилась неудачно: лидер сезона Оливер Роулэнд («Ниссан») финишировал десятым, Паскаль Верляйн из «Порше» – 11-м, пилот «Макларена» Тейлор Барнард – шестым.

Роулэнд заработал одно очко за два последних этапа, однако сохранил существенное преимущество. На счету британца 172 очка, Верляйн набрал 103, да Кошта – 100, Барнард – 94, Тиктум поднялся на пятую строчку чемпионата (80).

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