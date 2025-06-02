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Расселл сравнил Ферстаппена с «одним британским пилотом «Формулы E», Тиктум поблагодарил за «бесплатную рекламу»

Тиктум убежден, что Расселл сравнил с ним Ферстаппена.

Пилот «Киро» в «Формуле E» Дэн Тиктум отреагировал на высказывание гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла о коллеге из «Ред Булл» Максе Ферстаппена.

Расселл и Ферстаппен столкнулись на последних кругах Гран-при Испании, Максу выписали десятисекундный штраф.

У Джорджа спросили, есть ли другие гонщики, которые ведут себя подобным образом.

«Не в «Формуле-1». Может, в «Формуле E». Да, пожалуй, есть один британский пилот в «Формуле E».

Но, как я уже говорил, Макс – один из лучших в мире», – ответил Расселл.

Тиктум решил, что соотечественник говорит о нем.

«Добрый вечер, фанаты спорта, надеюсь, вы проводите приятное воскресенье. Я только что провел очень приятный вечер с командой и некоторыми парнями из «Порше» здесь, в Шанхае.

До меня дошла информация через твиттер, что некий пилот «Формулы-1» – не хочу называть имен, но его зовут Джордж Расселл – сделал довольно резкие замечания о некоем гонщике «Формулы E».

Он не назвал меня по имени, но, очевидно, речь обо мне. Я бы хотел высказаться об этих комментариях.

Во-первых, спасибо за бесплатную рекламу. Ее я приму в любой день. Во-вторых, даже если сегодня Макс совершил немного сомнительный маневр, сравнения с ним в любой момент моей карьеры – позитивная новость, если вас интересует мое мнение. До свидания!» – заявил британец в видео, выложенном в соцсетях.

Джордж Расселл о контакте с Ферстаппеном: «Прежде видел подобные маневры в симуляторах и картинге – но не в «Ф-1»

Макс Ферстаппен о критике со стороны Расселла: «В следующий раз прихвачу для него носовых платков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoДжордж Расселл
logoФормула E
logoРед Булл
Дэниел Тиктум
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoМерседес
Порше
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