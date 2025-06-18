Тото Вольфф о прогрессе «Мерседеса» в жарких условиях: «Внесли несколько изменений, сконструировали новую заднюю подвеску»

Вольфф оценил выступление команды на Гран-при Канады.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о причинах, по которым команде удалось очень успешно выступить на Гран-при Канады.

В Монреале Джордж Расселл одержал победу, а Андреа Кими Антонелли впервые за карьеру в «Ф-1» поднялся на подиум.

При этом уик-энд в Канаде проходил в достаточно сильную жару, а болид «Мерседеса» в таких условиях обычно работает не лучшим образом.

«На этот раз мы очень уверенно смотрелись в условиях, когда температура [трассы] превышала отметку в 50 градусов. Мы внесли в болид несколько изменений, сконструировали новую заднюю подвеску. И я очень рад тому, как команда справилась с задачей – и на трассе, и на базе, – и как эти изменения были реализованы на машине.

При этом нужно учитывать и фактор конфигурации трассы. Трек в Монреале всегда неплохо подходил «Мерседесу ». Там нет типичных скоростных поворотов, в которых в жару у «Мерседеса» в основном и возникают проблемы. Это первый момент. А второй момент в том, что на трассе в Монреале очень гладкий асфальт, а значит он менее абразивный – и меньше бьет по нашей машине, которая в основном страдает от перегрева и повышенного износа задних покрышек», – рассказал Вольфф.

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