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«Даже Ферстаппен так бы не сделал». Ральф Шумахер о торможении Расселла за сэйфти-каром

Расселл превзошел Ферстаппена по сомнительным приемам, считает Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отметил, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл избавился от ошибок, которые были ему свойственны в прошлом.

На Гран-при Канады британец одержал свою первую победу в сезоне, сдержав представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мы часто говорили, что он допускает ошибки, но в данный момент их нет. Он полностью принял свою роль как лидера команды и всегда дает результат.

Выступление вышло фантастическим. Он в некотором роде джентльмен или по крайней мере ведет себя так, всегда хорошо одет. Люди внутри «Мерседеса» говорят, что это немного скучно, но мне кажется, что это здорово», – сообщил Ральф.

В то же время Шумахер обратил внимание на резкое торможение Расселла за машиной безопасности:

«Конечно, он продемонстрировал, что знает правила, что может тоже так поступать, но это было на грани. Не думаю, что подобное ему идет.

Да, он использовал правила для получения преимущества, но даже Макс Ферстаппен так бы не сделал. Он действовал бы более элегантно.

[Расселл] показал: «Берегись, Макс. Я тоже хочу побеждать любой ценой, делать все возможное, действовать любыми средствами. Ты такой не один».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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