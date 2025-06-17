Расселл получил максимум от сайта «Ф-1» за Гран-при Канады, Антонелли и Алонсо на равных, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 7-й, Норрис не попал в топ-10
После каждого уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют пилотам оценки по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний балл идет в рейтинг.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, победивший в квалификации и гонке, получил 10 из 10 за Гран-при Канады, второе место разделили его напарник Андреа Кими Антонелли, завоевавший свой первый подиум, и ветеран Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Действующий чемпион и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил в рейтинге пилоту «Заубера» Нико Хюлькенбергу и стал пятым, представитель «Макларена» Оскар Пиастри занял седьмую строчку, Ландо Норрис после столкновения с напарником не попал в десятку.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Канады (сайт «Формулы-1»)
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 10
2-3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,8
2-3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,8
4. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 8,6
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4
6. Эстебан Окон («Хаас») – 8
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6
8. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
9. Шарль Леклер («Феррари») – 6,8
10. Франко Колапинто («Альпин») – 6,6
Пиастри и Ферстаппен продолжают лидировать по среднему баллу за сезон, Расселл отыграл три места и сместил с третьей позиции Норриса, Леклер поднялся на четвертую строчку, Алонсо появился в топ-10.
Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,3
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8
4. Шарль Леклер («Феррари») – 7,9
5-6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8
5-6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,3
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7,1
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,9
Расселл, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии The Race, Норрис – последний
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