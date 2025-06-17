Расселл получил максимум от сайта «Ф-1» за Гран-при Канады, Антонелли и Алонсо на равных, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 7-й, Норрис не попал в топ-10

Расселл идеально выступил в Монреале по версии сайта «Ф-1».

После каждого уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют пилотам оценки по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний балл идет в рейтинг.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, победивший в квалификации и гонке, получил 10 из 10 за Гран-при Канады, второе место разделили его напарник Андреа Кими Антонелли, завоевавший свой первый подиум, и ветеран Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Действующий чемпион и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил в рейтинге пилоту «Заубера » Нико Хюлькенбергу и стал пятым, представитель «Макларена» Оскар Пиастри занял седьмую строчку, Ландо Норрис после столкновения с напарником не попал в десятку.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Канады (сайт «Формулы-1»)

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 10

2-3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,8

2-3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,8

4. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 8,6

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,4

6. Эстебан Окон («Хаас ») – 8

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6

8. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

9. Шарль Леклер («Феррари») – 6,8

10. Франко Колапинто («Альпин») – 6,6

Пиастри и Ферстаппен продолжают лидировать по среднему баллу за сезон, Расселл отыграл три места и сместил с третьей позиции Норриса, Леклер поднялся на четвертую строчку, Алонсо появился в топ-10.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,3

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8

4. Шарль Леклер («Феррари») – 7,9

5-6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8

5-6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,3

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7,1

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,9

Расселл, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии The Race, Норрис – последний

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