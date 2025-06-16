Расселл, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии The Race, Норрис – последний

Расселл возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Монреале.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Канады.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга по итогам уик-энда в Монреале занял победить гонки Джордж Расселл «Мерседес». Тройку лучших вместе с ним составили Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), финишировавший 7-й, и Нико Хюлькенберг («Заубер»), который закончил гонку на 8-й позиции.

Последнее место в рейтинге занял Ландо Норрис («Макларен»), который не сумел добраться до финиша после столкновения с напарником Оскаром Пиастри .

Рейтинг пилотов «Формулы-1» на Гран-при Канады (The Race)

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Эстебан Окон («Хаас»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

11. Карлос Сайнс («Уильямс»)

12. Франко Колапинто («Альпин»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Ландо Норрис («Макларен»)

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