Ферстаппен отправился на тесты GT3 в Спа, другие гонщики – на премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. Ранее Макс пропустил предпремьерный показ в Монако

Ферстаппен вновь проигнорировал показ фильма «Формула-1».

Поздно вечером 16 июня пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прибыл в Бельгию, где на вторник были намечены тесты GT 3 на трассе «Спа-Франкоршам».

В понедельник вечером в Нью-Йорке состоялась премьера картины «Формула-1», куда после Гран-при Канады отправилась большая часть пилотов, а также руководители команд, босс серии Стефано Доменикали , актеры и другие звезды.

Четырехкратный чемпион мира ранее пропустил предпремьерный показ фильма с Брэдом Питтом, который прошел перед Гран-при Монако.

Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг

Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке