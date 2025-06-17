Ферстаппен отправился на тесты GT3 в Спа, другие гонщики – на премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. Ранее Макс пропустил предпремьерный показ в Монако
Ферстаппен вновь проигнорировал показ фильма «Формула-1».
Поздно вечером 16 июня пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прибыл в Бельгию, где на вторник были намечены тесты GT3 на трассе «Спа-Франкоршам».
В понедельник вечером в Нью-Йорке состоялась премьера картины «Формула-1», куда после Гран-при Канады отправилась большая часть пилотов, а также руководители команд, босс серии Стефано Доменикали, актеры и другие звезды.
Четырехкратный чемпион мира ранее пропустил предпремьерный показ фильма с Брэдом Питтом, который прошел перед Гран-при Монако.
Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
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