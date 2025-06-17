Таиланд одобрил план на 1,2 млрд долларов по проведению Гран-при «Ф-1» с 2028 года
Проект нового Гран-при получил поддержку в 1,2 млрд долларов.
Власти Таиланда одобрили план, предполагающий выделение более 40 миллиардов бат (около 1,2 миллиарда долларов) на проведение гонок «Формулы-1».
В последние месяцы между правительством и чемпионатом шли переговоры, а премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават провела встречу с руководителем «Ф-1» Стефано Доменикали.
План Таиланда предполагает подписание пятилетнего контракта и проведение гонок в 2028-2033 годах на городской трассе в Бангкоке, столице страны.
Местная пресса сообщала, что Таиланд и «Ф-1» уже подписали предварительное соглашение.
Албон собрал 102 000 долларов на помощь детскому дому в Таиланде, продав шлем на благотворительном аукционе
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости