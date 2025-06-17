Таиланд одобрил план на 1,2 млрд долларов по проведению Гран-при «Ф-1» с 2028 года

Проект нового Гран-при получил поддержку в 1,2 млрд долларов.

Власти Таиланда одобрили план, предполагающий выделение более 40 миллиардов бат (около 1,2 миллиарда долларов) на проведение гонок «Формулы-1».

В последние месяцы между правительством и чемпионатом шли переговоры, а премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават провела встречу с руководителем «Ф-1» Стефано Доменикали .

План Таиланда предполагает подписание пятилетнего контракта и проведение гонок в 2028-2033 годах на городской трассе в Бангкоке, столице страны.

Местная пресса сообщала, что Таиланд и «Ф-1» уже подписали предварительное соглашение.

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