Алонсо считает, что у босса «Астон Мартин» есть будущее в кино.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил, что был рад увидеть в новом фильме себя, коллег и владельца команды Лоренса Стролла.

Перед Гран-при Монако гонщики посетили предпремьерный показ картины «Формула-1», главную роль в которой сыграл Брэд Питт.

«Очень классный фильм. На самом деле там хорошо показано то, что происходит в паддоке, в командах, с пилотами – это хорошая новость для болельщиков по всему миру. Надеюсь, им понравится так же, как нам.

Здорово также было увидеть некоторых коллег, пилотов, себя – у меня где-то две секунды в фильме. Был даже Лоренс, который шел вместе с руководителем команды на пит-лейн. Так что мы увидели знакомые лица. [Команда «Апекс» из фильма] была фактически интегрирована в паддок «Формулы-1» на протяжении более чем двух лет, и было приятно увидеть результат.

Лоренс здорово смотрелся, так что, думаю, он станет хорошим актером. Пожалуй, его еще позовут в кино», – заявил двукратный чемпион мира.

Испанец считает, что создателям ленты удалось передать эмоции пилотов:

«[Перед стартом] на решетке много всего происходит, там много людей, ВИП-гостей, однако потом ты запрыгиваешь в машину и остаешься один, в тишине на эти 30 секунд до прогревочного круга. Думаю, это очень здорово передали в фильме. И не только это – еще скорость, обгоны, давление».

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