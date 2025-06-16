Роберт Кубица о победе в Ле-Мане: «Проблемы с коробкой передач были на протяжении всех 24 часов, но мы справились»

Кубица поделился впечатлениями от победы в Ле-Мане.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица , выступающий за рулем клиентского гиперкара «Феррари » команды «АФ Корсе» в WEC , стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» вместе с Филом Хэнсеном и Йе Йефеем.

По словам Роберта, экипажу на протяжении всего суточного марафона приходилось бороться с неполадками в работе коробки передач. Проблема заключалась в том, что с самого старта коробка плохо переключалась на пониженную передачу.

«Ситуация с коробкой передач была очень плохой на протяжении всех 24 часов. К сожалению, неполадки возникли уже в тот момент, когда гоночная коробка передач была установлена в болид.

Мы подумали, что неполадки как-то связаны с настройками, но это оказалось не так. Так что да, управлять машиной было тяжело, особенно при прохождении некоторых поворотов.

Мы действительно были на грани и это добавляло напряжения. Но мы справились – старались как-то улучшить ситуацию и за счет корректировки стиля пилотажа, и за счет работы на торможениях. Хотя в конечном счете все эти действия лишь прикрывали проблему, а не пытались вылечить.

Вообще, после 35 часов без сна ошибки даются очень легко, но мне, 40-летнему парню все-таки удалось держать себя в хорошей форме и внести свой вклад в итоговую победу», – рассказал Кубица.

Кубица выиграл «Ле-Ман»! Боролся за титул в «Ф-1» и едва не погиб в ралли, а теперь легенда