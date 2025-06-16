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Андреа Кими Антонелли: «Понимаю, что впереди много работы – в особенности это касается квалификации»

Антонелли не собирается останавливаться на достигнутом.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что первое попадание на подиум, которого он добился на Гран-при Канады, придаст ему мотивации продолжать прогрессировать и становиться сильнее, чтобы чаще добиваться таких результатов.

Итальянец отметил, что главным образом, по его мнению, ему нужно стабильнее выступать в квалификациях.

«Я прекрасно понимаю, что впереди меня ждет еще много работы – в особенности это касается квалификации, где мне нужно стараться быть быстрее в начале сессии. Но мы на правильном пути, команда работает очень хорошо.

Да и Джордж помогает мне, заставляя подталкивать себя вперед, становиться еще быстрее. В команде сложилась действительно хорошая динамика. Надеюсь, мы сохраним этот импульс на ближайшие гонки.

Такие результаты и такие ощущения на подиуме придают тебе импульс. Такие ощущения не купишь за деньги. Это потрясающие ощущения, и тебе хочется снова их испытать.

Моя цель – постараться сохранить этот импульс, хорошую форму, и постараться снова попасть на подиум, а может быть, со временем, и одержать первую победу. Никогда не знаешь, что может случиться», – рассказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
Гран-при Канады
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