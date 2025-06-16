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Джордж Расселл: «Ферстаппен и я выжимаем максимум из болидов, но не представляю, что «Макларен» продолжит разбрасываться очками»

Расселл похвалил себя и Ферстаппена, раскритиковав «Макларен».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос о том, считает ли он себя участником борьбы за титул после победы на Гран-при Канады.

«Честно говоря, не знаю, как Макс [Ферстаппен] и я так близки к этим двум [гонщикам «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису], ведь очевидно, что у них наиболее доминирующая машина.

На мой взгляд, мы двое выступаем очень стабильно и выжимаем максимум из своих болидов неделя за неделей. Но не могу представить, что [гонщики «Макларена»] продолжат разбрасываться очками так, как они это делают.

Конечно, мы на это надеемся, однако я не предполагаю, что мы включимся в борьбу за чемпионство за счет чистого темпа, как это сделал Ландо в прошлом году. Мы сможем это сделать только в том случае, если будем показывать такие результаты, как сегодня, и продолжатся такие же события», – отметил британец.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Канады
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
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