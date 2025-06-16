Кристиан Хорнер уверен, что Расселл провоцировал Ферстаппена: «Вы слышали Джорджа. Его цель была вполне очевидна»

Хорнер считает, что Расселл пытался спровоцировать дисквалификацию Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что Джордж Расселл мог специально спровоцировать Макса Ферстаппена на потенциальное нарушение правил во время режима машины безопасности на Гран-при Канады – в связи с чем «Ред Булл » подал протест.

После столкновения Расселла и Ферстаппена в Испании нидерландец получил три штрафных балла в лицензию – и до дисквалификации ему не хватает всего одного очка. Первые баллы сгорят только после следующего этапа в Австрии.

Перед стартом гонки в Канаде пилот «Мерседеса » поделился ожиданиями от борьбы с Ферстаппеном следующей фразой: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам».

Хорнер убежден, что это указывает на существование определенных намерений у британского пилота. Кроме того, руководитель «Ред Булл» добавил, что подобные заявления звучали и от других в паддоке. Например, провоцировать Макса советовал экс-пилот «Ф-1» Мартин Брандл.

«Во время вчерашней [субботней, после квалификации] пресс-конференции вы могли слышать комментарии Джорджа. Его цель была вполне очевидна. Не думаю, что тут были какие-то сюрпризы. Нечестная игра была неизбежна.

[Многие давали подобные комментарии], мы поднимали вопрос об этом после брифинга пилотов с гоночным директором, чтобы они помнили об этом – ведь, очевидно, что подобное происходит. Но Макс, на мой взгляд, провел чисто весь уик-энд – он проехал сегодня очень хорошую гонку.

Мы попросили гоночного директора пристальнее следить [за намерениями пилотов], потому что, очевидно, в медиа появлялись определенные комментарии – за ними нужно следить», – сказал Хорнер.

Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут»

Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»



