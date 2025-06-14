Мартин Брандл: «Если бы сейчас выступал в «Ф-1», то провоцировал бы Ферстаппена, чтобы его дисквалифицировали»

Брандл поделился стратегией против Ферстаппена .

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл рассказал, какой подход использовал бы при борьбе с Максом Ферстаппеном , если бы сам участвовал в нынешнем сезоне.

После столкновения с Джорджем Расселлом в Испании пилот «Ред Булл » получил три штрафных балла и довел общую сумму до 11 баллов – еще одно очко приведет к дисквалификации. Первые баллы «сгорят» после этапа Австрии, из-за чего в течение ближайших двух гонок нидерландец вынужден действовать аккуратнее.

«Он агрессивный пилот. Он был таким с самого прихода в «Формулу-1» – таков его подход. Нельзя рассматривать спортсмена, выбирая только то, что в нем нравится.

Вот так [жестко] Макс гоняется – и он выиграл последние четыре сезона. Он бы сказал: «Скажите мне, что же такого неправильного в моем пилотаже?» Таков уж он.

Если бы я был пилотом «Мерседеса», «Феррари» или, в частности, «Макларена», я бы провоцировал его, чтобы он получил те самые штрафные баллы. Ведь я думаю, что подсознательно он понимает, что ему нужно пилотировать более осторожно», – сказал Брандл.

Мартин Брандл: «Выписал бы Ферстаппену 4 штрафных балла и 30 секунд за инцидент с Расселлом. С Максом обошлись мягко»

