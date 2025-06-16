Макс Ферстаппен об инциденте за машиной безопасности: «В какой-то момент Расселл резко замедлился, что привело к недопониманию»

Ферстаппен высказался о спорном инциденте с Расселлом.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады, а также прокомментировал ситуацию, которая возникла в конце гонки, когда гонщики находились в режиме пейс-кара.

Во время нахождения на трассе машины безопасности Ферстаппен по радио обвинил Расселла в том, что тот устроил ему «брейк-тест», а Расселл в свою очередь пожаловался, что Макс обогнал его под пейс-каром.

Предположительно, именно эти действия Расселла послужили причиной протеста, который команда «Ред Булл» подала на гонщика «Мерседеса » и на результаты гонки.

«Думаю, мы с Джорджем оба как бы пытались сказать пилоту машины безопасности, что ему стоит немного прибавить в скорости. Потому что он в тот момент ехал со скоростью всего лишь в 120 км/ч. Но, может быть, он просто давал остальному пелотону время догнать лидеров и собраться вместе.

Я полагаю, Джордж тоже пытался подгонять машину безопасности. Я делал то же самое, и в процессе этого Джордж в какой-то момент резко замедлился, что привело к недопониманию.

В целом же мне сложно сказать, чего нам не хватило. Как команда, мне кажется, мы отработали хорошо. Мы не допускали ошибок, машина работала нормально. Просто в гонке нам не хватало темпа. И, опять же, на первых отрезках гонки износ шин был слишком сильным. И по ходу гонки нам пришлось много обороняться.

В целом нам нужно сделать нашу машину быстрее. Сегодня мы остались впереди только благодаря результатам квалификации. Просто потому, что мы были впереди, а команда выбрала правильную стратегию. Но нельзя постоянно полагаться только на это. Нам нужна чистая скорость, за счет которой мы бы могли опережать соперников на каждом Гран-при», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» подал протест против Расселла на Гран-при Канады