11

«Ред Булл» подал протест против Расселла на Гран-при Канады

«Ред Булл» подал протест на Расселла.

Команда «Ред Булл» подала в дирекцию гонки официальный протест против выигравшего Гран-при Канады Джорджа Расселла.

В официальном документе не указана конкретная претензия к Расселлу. Предположительно, недовольство «Ред Булл» вызвали действия Расселла в конце гонки позади машины безопасности – такой вывод журналисты сделали на основе радиопереговоров.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
регламент
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoМерседес
logoРед Булл
logoФИА
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Первый среди смертных». Фернандо Алонсо о 7-м месте на Гран-при Канады
4 минуты назад
Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут»
5 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» – моя семья. Чувствую, что подвел свою команду»
18 минут назад
Макс Ферстаппен об инциденте за машиной безопасности: «В какой-то момент Расселл резко замедлился, что привело к недопониманию»
20 минут назад
Шарль Леклер о 5-м месте: «Меня сдержала стартовая позиция, а не стратегия «Феррари». Потенциал в машине был»
39 минут назад
Фредерик Вассер: «Слишком много ошибок «Феррари» для одного уик-энда»
7сегодня, 21:33
Нико Росберг об аварии Норриса и Пиастри: «Нет необходимости обвинять Ландо. Нужно обсудить произошедшее»
1сегодня, 21:30
«В результате вся правая часть днища болида была повреждена». Льюис Хэмилтон – о том, как сбил сурка на Гран-при Канады
4сегодня, 21:13
Оскар Пиастри: «Не назвал бы свой текущий отрыв в чемпионате комфортным»
1сегодня, 20:57
Андреа Стелла о столкновении Норриса и Пиастри: «В «Макларене» явно не хотят видеть аварию между напарниками»
2сегодня, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото