«Ред Булл» подал протест против Расселла на Гран-при Канады

«Ред Булл» подал протест на Расселла.

Команда «Ред Булл » подала в дирекцию гонки официальный протест против выигравшего Гран-при Канады Джорджа Расселла.

В официальном документе не указана конкретная претензия к Расселлу. Предположительно, недовольство «Ред Булл» вызвали действия Расселла в конце гонки позади машины безопасности – такой вывод журналисты сделали на основе радиопереговоров.

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