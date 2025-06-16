«Ред Булл» подал протест против Расселла на Гран-при Канады
«Ред Булл» подал протест на Расселла.
Команда «Ред Булл» подала в дирекцию гонки официальный протест против выигравшего Гран-при Канады Джорджа Расселла.
В официальном документе не указана конкретная претензия к Расселлу. Предположительно, недовольство «Ред Булл» вызвали действия Расселла в конце гонки позади машины безопасности – такой вывод журналисты сделали на основе радиопереговоров.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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