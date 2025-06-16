Шарль Леклер о 5-м месте: «Меня сдержала стартовая позиция, а не стратегия «Феррари». Потенциал в машине был»

Леклер назвал причину неудачи в Монреале.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер , финишировавший пятым на Гран-при Канады, высказался об отказе от стратегии с одним пит-стопом и решающем значении квалификации.

«В первой части гонки я был вполне уверен, особенно когда увидел, что Расселл ехал не сильно быстрее с новыми шинами. Ситуация с деградацией оказалась лучше, чем мы ожидали. Но на пит-уолл всегда больше информации, чем у нас в машине.

Результат также стал следствием ошибок в первой практике, это была моя вина, а затем трафика во вчерашней квалификации. Это сильно осложнило сегодняшнюю гонку для нас.

Не считаю, что стратегия сегодня сыграла большую роль. Думаю, в итоге нас сдержала стартовая позиция. Я оцениваю первую часть сезона очень позитивно, но, пожалуй, сказал бы, что в этот уик-энд мне не удалось извлечь максимум из машины, ведь потенциал был.

Мне правда не хочется рассуждать в духе «а что, если» – не удалось собрать все воедино. Полагаю, у «Мерседеса » было преимущество в этот уик-энд, «Ред Булл » всегда рядом, «Макларен » оказался чуть позади – думаю, мы были там же. Не знаю, где мы могли финишировать», – сообщил монегаск.

Шарль также заявил, что оставшаяся часть сезона получится тяжелой:

«Думаю, так и будет. Если посмотреть на очки, мы далеко позади [«Макларена»], так что с настоящего момента нам необходимо доминировать. Вряд ли на горизонте просматривается что-то, что позволит нам доминировать.

Считаю, лучше всего двигаться от гонки к гонке, постараться выжимать максимум, как было до этого. Это была разочаровывающая первая часть сезона, однако мы продолжим стараться и посмотрим, куда это нас приведет».

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