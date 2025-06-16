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Фредерик Вассер: «Слишком много ошибок «Феррари» для одного уик-энда»

В «Феррари» высказались о просчетах в Монреале.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Канады: Шарль Леклер финишировал пятым, Льюис Хэмилтон – шестым.

«Вывод, который мы должны сделать сегодня, заключается в том, что мы совершили слишком много ошибок: с первой практики, где мы остались с одной машиной, до ошибки в квалификации, а затем проблем в гонке Льюиса. Слишком много для одного уик-энда.

В квалификации мы поставили рекорд в первом секторе, а затем бросили круг. По темпу мы не так сильно отставали – проблема в том, что мы не собрали все воедино – если в гонке ты оказываешься в трафике, то теряешь время. Но, честно говоря, нам не нужно менять абсолютно все.

[Обновления] скоро будут, однако не считаю, что главная проблема заключается в технических инновациях, ведь мы все равно поставили рекорд в первом секторе – нельзя сказать, что болид не функционирует. Вряд ли другие команды привозят новинки каждый уик-энд. Главное – чисто проводить работу. В этот уик-энд не получилось.

Важнее всего – трудиться как команда. Если посмотреть на «Мерседес», коллектив испытывал огромные трудности в последние уик-энды, но нельзя сказать, что сейчас он совершил революцию. Там просто продолжали работать, развиваться, стараться, и сегодня команда добилась успеха.

Считаю, это пример для нас. Мы вторые в чемпионате (уже третьи – Спортс’’), и это не конец света, это не драма. Просто необходимо продолжать работу и выполнять ее как следует. Иногда мы немного теряем концентрацию», – признал менеджер в эфире итальянского Sky.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
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