Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном: «Первый поворот будет интересным»

Расселл ждет захватывающее сражение с Ферстаппеном на старте.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мыслями перед началом Гран-при Канады , который он начнет с первого ряда вместе с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Прошлым вечером я пересмотрел свой круг [в квалификации] три раза подряд! Такие круги невозможно описать. Идеальная гармония с машиной и покрышками. Так можно проехать десять раз за год, но важно делать это в решающий момент – в третьем сегменте.

Я посмотрел некоторые [старты], точки торможения. Первый поворот будет интересным. Мне просто надо сосредоточиться на себе. Если получится хороший, чистый старт, то угрозы в начале заезда не будет.

Однако я понимаю, что гонка не выйдет простой. Сегодня гораздо жарче. А мы знаем, что обычно выступаем несколько хуже в подобных условиях.

Пиастри будет быстрым, [«Макларен »] может сократить или растянуть отрезки – будет тяжело сдержать их обоих позади», – признался британец.

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