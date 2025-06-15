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Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном: «Первый поворот будет интересным»

Расселл ждет захватывающее сражение с Ферстаппеном на старте.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями перед началом Гран-при Канады, который он начнет с первого ряда вместе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Прошлым вечером я пересмотрел свой круг [в квалификации] три раза подряд! Такие круги невозможно описать. Идеальная гармония с машиной и покрышками. Так можно проехать десять раз за год, но важно делать это в решающий момент – в третьем сегменте.

Я посмотрел некоторые [старты], точки торможения. Первый поворот будет интересным. Мне просто надо сосредоточиться на себе. Если получится хороший, чистый старт, то угрозы в начале заезда не будет.

Однако я понимаю, что гонка не выйдет простой. Сегодня гораздо жарче. А мы знаем, что обычно выступаем несколько хуже в подобных условиях.

Пиастри будет быстрым, [«Макларен»] может сократить или растянуть отрезки – будет тяжело сдержать их обоих позади», – признался британец.

Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

Джордж Расселл: «Не ожидаю, что Ферстаппен начнет оставлять больше места, скорее захочет доказать свою правоту»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакс Ферстаппен
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logoДжордж Расселл
Гран-при Канады
logoФормула-1
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