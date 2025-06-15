  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «В гонке наиболее высокие шансы будут у того, кто сможет лучше работать с шинами»
1

Кристиан Хорнер: «В гонке наиболее высокие шансы будут у того, кто сможет лучше работать с шинами»

Хорнер оценил шансы на победу в Монреале.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, а также поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена побороться за победу в гонке.

«Мне кажется, что Макс выступил очень хорошо. То есть он, конечно, не смог выиграть поул, но оказался на первом ряду стартовой решетки. Для «Ред Булл» это двухсотый старт с первого ряда, неплохо.

В гонке очень важна будет стратегия, как и старт, да и все остальное. Но в квалификации мы выступили хорошо.

Думаю, в гонке многое будет зависеть от того, что мы уже видели в пятницу. Как будут работать шины и станет ли существенным фактором грануляция покрышек? Так что, вероятно, наиболее высокие шансы будут у того, кто сможет лучше работать с шинами. Джорджу Расселлу удался отличный круг, я поздравляю и его, и «Мерседес». Надеюсь, в гонке мы сможем навязать им жесткую борьбу», – рассказал Хорнер.

Битва четырех команд за поул «Ф-1» в Канаде: Норрис и Леклер в нокауте, Расселл в восторге

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Канады
logoДжордж Расселл
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Канады-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00
11сегодня, 09:45
Ландо Норрис: «Попасть на подиум будет тяжело – тут у нас нет того темпа, который мы демонстрировали в других гонках»
1сегодня, 08:58
Фернандо Алонсо о 6-м месте в квалификации: «Мало кто выступил лучше, если не считать Ферстаппена и Расселла»
8сегодня, 08:51
Тото Вольфф: «Всю жизнь знали, что в квалификации шины «софт» должны быть быстрее «медиума». Однако теперь это больше не так»
4сегодня, 08:37
Джордж Расселл: «Не ожидаю, что Ферстаппен начнет оставлять больше места, скорее захочет доказать свою правоту»
1сегодня, 08:25
Оскар Пиастри: «Ни о какой гарантированной победе речи не идет, но бороться мы точно будем»
сегодня, 08:21
Льюис Хэмилтон о болиде «Феррари»: «Это как человек, который не умеет танцевать, не чувствует ритма»
8сегодня, 08:05
«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» Дэймон Хилл о 7-м месте Норриса в квалификации в Канаде
7сегодня, 08:01
Фредерик Вассер: «Леклер ехал быстрее Расселла, но стал 8-м в квалификации – обидно, но у «Феррари» сильный гоночный темп»
10сегодня, 07:45
Юки Цунода назвал «нелепым» штраф за обгон под красными флагами: «Я думал, что от болида Пиастри отлетит шина. Не знаю, чего от меня хотели»
14сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото