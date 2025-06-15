Кристиан Хорнер: «В гонке наиболее высокие шансы будут у того, кто сможет лучше работать с шинами»

Хорнер оценил шансы на победу в Монреале.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , а также поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена побороться за победу в гонке.

«Мне кажется, что Макс выступил очень хорошо. То есть он, конечно, не смог выиграть поул, но оказался на первом ряду стартовой решетки. Для «Ред Булл» это двухсотый старт с первого ряда, неплохо.

В гонке очень важна будет стратегия, как и старт, да и все остальное. Но в квалификации мы выступили хорошо.

Думаю, в гонке многое будет зависеть от того, что мы уже видели в пятницу. Как будут работать шины и станет ли существенным фактором грануляция покрышек? Так что, вероятно, наиболее высокие шансы будут у того, кто сможет лучше работать с шинами. Джорджу Расселлу удался отличный круг, я поздравляю и его, и «Мерседес ». Надеюсь, в гонке мы сможем навязать им жесткую борьбу», – рассказал Хорнер.

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