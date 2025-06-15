Тото Вольфф: «Всю жизнь знали, что в квалификации шины «софт» должны быть быстрее «медиума». Однако теперь это больше не так»

Вольфф высказался о результатах квалификации в Монреале.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив странность ситуации с шинами, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Джордж проехал выдающийся круг. С самого начала было понятно, что это будет очень быстрый круг. Вообще нашим слабым местом на этой трассе были два первых поворота, но как только начинались скоростные секции с частой сменой направления движения, машина начинала демонстрировать отличный темп.

В то же время мы всю жизнь знали о том, что в условиях квалификации шины «софт» должны быть быстрее «медиума». Однако теперь это больше не так. «Пирелли» ввели в линейку новые шины С6 – и это, вероятно, все-таки слишком мягкий состав. Потому что шины С5, которые были «софтом» в прошлом году, в этот рад (будучи под маркировкой «медиум») все равно работают лучше.

Что касается гонки, то с учетом роста температур нас ждет совсем другая история. Макс Ферстаппен будет очень быстр, то же касается обоих пилотов «Феррари », и, разумеется, «Макларена». Так что посмотрим, как пройдет гонка, сейчас сложно делать выводы», – рассказал Вольфф.

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