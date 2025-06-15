Оскар Пиастри: «Ни о какой гарантированной победе речи не идет, но бороться мы точно будем»

Пиастри оценил шансы на победу в Монреале.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады .

В квалификации Пиастри занял третье место, уступив Джорджу Расселлу («Мерседес ») и Максу Ферстаппену («Ред Булл »). При этом в отношении гоночного темпа специалисты отдают предпочтение именно «Макларену».

«Обычно гоночный темп «Макларена» является нашей сильной стороной. Тем не менее, эти двое (Расселл и Ферстаппен) были очень быстры во время тренировок на длинной дистанции в пятницу. Так что ни о какой гарантированной победе речи точно не идет. Но бороться за победу мы точно будем», – рассказал Пиастри.

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