Оскар Пиастри: «Ни о какой гарантированной победе речи не идет, но бороться мы точно будем»
Пиастри оценил шансы на победу в Монреале.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады.
В квалификации Пиастри занял третье место, уступив Джорджу Расселлу («Мерседес») и Максу Ферстаппену («Ред Булл»). При этом в отношении гоночного темпа специалисты отдают предпочтение именно «Макларену».
«Обычно гоночный темп «Макларена» является нашей сильной стороной. Тем не менее, эти двое (Расселл и Ферстаппен) были очень быстры во время тренировок на длинной дистанции в пятницу. Так что ни о какой гарантированной победе речи точно не идет. Но бороться за победу мы точно будем», – рассказал Пиастри.
Битва четырех команд за поул «Ф-1» в Канаде: Норрис и Леклер в нокауте, Расселл в восторге
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
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