На болиде Албона развалился кожух двигателя по ходу квалификации к Гран-при Канады
У Албона возникли проблемы в квалификации к Гран-при Канады.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон стал причиной остановки красными флагами первого сегмента квалификации.
Примерно за 5,5 минут до конца первого сегмента на болиде Албона, который в этот момент ехал по прямой на высокой скорости, развалился кожух двигателя. Обломки корпуса усыпали трассу и дирекция Гран-при была вынуждена остановить квалификацию красными флагами.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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