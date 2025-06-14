На болиде Албона развалился кожух двигателя по ходу квалификации к Гран-при Канады

У Албона возникли проблемы в квалификации к Гран-при Канады.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон стал причиной остановки красными флагами первого сегмента квалификации.

Примерно за 5,5 минут до конца первого сегмента на болиде Албона, который в этот момент ехал по прямой на высокой скорости, развалился кожух двигателя. Обломки корпуса усыпали трассу и дирекция Гран-при была вынуждена остановить квалификацию красными флагами.

Визитка «Ф-1» в Канаде – «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?