Мартин Брандл: «Было бы безумием уволить Вассера, это последнее, что нужно «Феррари». Год назад все праздновали успехи Фреда»

Брандл назвал «безумием» возможную отставку Вассера.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался категорически против разрыва «Феррари» с руководителем Фредериком Вассером на фоне слухов.

«Может, угроза и есть, но было бы безумием уволить Фреда. Разве проблема в нем? Не считаю, что он является проблемой. В данный момент машина недостаточно быстрая, а это связано с сотрудничеством между всеми членами команды.

Кем его заменить? Придет новый руководитель, и все начнут осторожничать, работать изолированно, потому что надо будет разобраться, каково их положение перед новым боссом.

Это последнее, что сейчас нужно «Феррари». У Фреда богатый опыт. На мой взгляд, он способен справляться с давлением. Всего год назад я брал у него интервью здесь, и все праздновали его успехи в преобразовании «Феррари», – заявил эксперт на Гран-при Канады .

Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»

Фредерик Вассер: «Моя позиция шаткая по определению, я как футбольный тренер – не думаю, что буду руководителем «Феррари» всю жизнь»