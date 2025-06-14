Фредерик Вассер: «Моя позиция шаткая по определению, я как футбольный тренер – не думаю, что буду руководителем «Феррари» всю жизнь»

Вассер признал, что риск увольнения из «Феррари» всегда есть.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер негативно отозвался о журналистах, которые сообщили о грядущей отставке, но в то же время сообщил, что не будет занимать свою должность бесконечно.

«Когда вбрасывают имена, или придумывают, что мы кого-то наняли, хотя это не так, или пишут, что Шарль [Леклер ] переходит в «Мерседес » в следующем году, думаю, причина в том, что журналисты хотят собрать клики или дестабилизировать команду – может, и то, и другое. Как бы то ни было, если хотят поддержать команду или быть с ней рядом, они это не делают.

Мы должны задать себе правильные вопросы, почему «Феррари» не побеждает уже много лет. Мы поменяли руководителя команды, поменяли пилотов, поменяли фактически все – не изменилось лишь одно.

Моя позиция шаткая по определению. Я как футбольный тренер. Мы знаем: когда берешься за такую работу в «Феррари» или где-то еще, ты всегда под ударом. Думаю, каждый сезон меняются три руководителя команд, так что я не думаю, что буду выполнять эту работу всю жизнь. Я просто стараюсь развивать команду, добиваться прогресса, что-то создавать», – заявил француз в эфире Canal+ на Гран-при Канады .

Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»

«Феррари» категорически опровергла информацию о возможной отставке Вассера