Джордж Расселл об итогах пятничных практик: «Быть на первом месте приятно»

Расселл доволен результатом пятничных практик в Монреале.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады , отметив, что ему было приятно оказаться на первом месте в протоколе второй сессии.

«Быть на первом месте приятно. Вероятно, я вообще впервые в этом сезоне возглавил протокол по итогам сессии, а ведь прошло уже десять гонок. Так что да, очевидно, что день прошел хорошо.

На этот уик-энд у нас были довольно высокие ожидания из-за более прохладных условий. Покрытие на трассе довольно гладкое, поэтому шины не перегреваются. В жаркую погоду у нас возникают проблемы. В прохладную же шины не перегреваются и мы можем быть достаточно конкурентоспособны.

Посмотрим, что будет завтра. Опять же, очевидно, что многие команды думают о выборе в пользу шин «медиум». Так что посмотрим, что будет в квалификации, и какие шины там использовать – «софт» или «медиум»? Пока трудности у нас возникают только вот с этими шинами С6 («софт»)», – рассказал Расселл.

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