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Жак Вильнев о столкновении Ферстаппена и Расселла: «Весь абсурд в том, что штраф заслужил Джордж»

Вильнев назвал Расселла главным виновником в ситуации с Ферстаппеном.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что в конце Гран-при Испании штраф должен был получить не Макс Ферстаппен, а Джордж Расселл.  

На этапе в Барселоне Ферстаппена наказали потерей 10 секунд за столкновение с Расселлом: нидерландец готовился пропустить пилота «Мерседеса» – но вместо этого тут же пошел в рискованную атаку.

Пустить британца вперед Макса попросили в «Ред Булл»: так в команде пытались прекратить расследование из-за получения нелегального преимущества в первом повороте – когда Ферстаппен срезал после небольшого контакта с Расселлом.

«Макс действовал ненамеренно [когда врезался в Джорджа], все произошло в пылу момента. Ферстаппен хотел тут же вернуть себе позицию, но ошибся. А затем люди тут же начали кричать, что он сделал это специально.

Весь абсурд в том, что штраф заслужил Расселл: он ударил Макса по заднему колесу на входе в первый поворот. Согласно правилам, это расценивается как провоцирование столкновения и выдавливание другого пилота с трассы. Так почему он не получил штраф за это? Если есть правила, то они должны применяться ко всем. Расселл заслужил штраф.

Ферстаппен знает, что у него не самая лучшая машина. Чтобы добиться результата, он вынужден пилотировать на пределе – если не выше его. В определенный момент это приводит к ошибкам, что значительно усложняет борьбу за титул», – высказался Вильнев.   

Мартин Брандл: «Выписал бы Ферстаппену 4 штрафных балла и 30 секунд за инцидент с Расселлом. С Максом обошлись мягко»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Испании
logoЖак Вильнев
logoРед Булл
logoМерседес
logoДжордж Расселл
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