Кристиан Хорнер о возможности возглавить «Феррари»: «Вокруг столько слухов. Никуда не собираюсь»

Хорнер планирует остаться в «Ред Булл» .

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Феррари» на должность шефа команды.

Ранее известный журналист Джо Сейвард отметил, что Хорнер получал подобное приглашение три года назад, но отказался. По словам инсайдера, если Кристиану вновь поступит предложение – он так же его отклонит.

В то же время нидерландский GPblog писал, что в случае ухода из «Ред Булл», вероятнее всего, Хорнер отправится в «Альпин».

«Вы знаете, как устроен этот бизнес. Вокруг столько слухов. Я никуда не собираюсь. Я полностью верен «Ред Булл». У нас в разработке много хорошего. Мы на грани запуска собственного мотора в 2026-м – это масштабный проект.

Всегда льстит, когда тебя связывают с другими командами, особенно такими как «Феррари». Но я никуда не ухожу, даже – как сообщали – в «Альпин ». В паддоке процветают спекуляции. Я работаю [в «Ред Булл»] 21 год и никуда не собираюсь уходить», – заявил Кристиан.

Хорнер может потерять место руководителя «Ред Булл» при отсутствии улучшения результатов (GPBlog)

Хорнер откажется от предложения «Феррари», если получит его (Джо Сейвард)



