Хорнер может потерять место руководителя «Ред Булл» при отсутствии улучшения результатов (GPBlog)

Позиции Хорнера в «Ред Булл» оказались под угрозой.

По информации автора нидерландского издания GPBlog Людо ван Дендерена, руководитель «Ред Булл» лишился части полномочий.

Сообщается, что владелец «Ред Булл» Чалерм Ювидья не слишком доволен результатами команды и отсутствием стабильности выступлений. Как и тем, что команда не может решить проблемы с болидом.

Утверждается, что Хорнеру был поставлен ультиматум, и что в отсутствии прогресса он потеряет должность руководителя. При этом ранее Ювидья вставал на сторону Хорнера, когда того обвиняла в неподобающем поведении одна из сотрудниц. И расследование в отношении Хорнера было закрыто.

Также утверждается, что в отношении Хорнера уже были предприняты определенные меры и его полномочия как руководителя команды теперь ограничены.

В частности, Хорнер больше не участвует в подписании контрактов с пилотами – теперь этим занимаются исключительно советник «Ред Булл » Гельмут Марко и управляющий директор спортивного подразделения «Ред Булл» Оливер Минцлафф.

Ранее Хорнер принимал непосредственное участие в обсуждении условий и подписании контрактов, но против него, как утверждается, сыграло решение продлить контракт с Серхио Пересом в 2025 году, хотя по окончании того сезона команда рассталась с мексиканцем из-за неудовлетворительных результатов. Из-за этого «Ред Булл» пришлось выплачивать Пересу неустойку в размере более $10 млн.

Также автор отмечает, что и сам Хорнер, судя по всему, готовится к вероятному уходу из «Ред Булл» и ищет другие варианты продолжения карьеры. Считается, что Хорнер сам «слил» в немецкую прессу слухи о том, что в его кандидатуре заинтересована «Феррари ». В прошлом это действительно было так, но сейчас в Скудерии довольны Фредериком Вассером и потеряли интерес к Хорнеру.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Хорнера в случае ухода из «Ред Булл» называют команду «Альпин ». Поскольку Флавио Бриаторе после ухода Оливера Оукса как раз находится в поисках нового босса гоночной команды.

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