Карлос Сайнс о слухах о Вассере: «Как только у «Феррари» нет результатов, пресса находит виноватого»

Сайнс прокомментировал слухи о перестановках в «Феррари».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс , ранее выступавший за «Феррари», высказался о том, что руководитель Скудерии Фредерик Вассер может покинуть команду, если верить итальянским медиа.

«Обычная история. Как только у «Феррари» нет результатов, пресса всегда находит виноватого, и происходит весь этот хаос. На мой взгляд, важно сосредоточиться на процессе и важных вещах.

У меня с ним отличные отношения. Разумеется, мы прошли через тяжелый месяц, когда он не захотел со мной работать и подписал Льюиса [Хэмилтона], но в остальном все было мирно.

Мы хорошо ладим. Я всегда высоко ценил его как руководителя и как человека», – заявил Сайнс перед Гран-при Канады.

«Феррари» категорически опровергла информацию о возможной отставке Вассера

Льюис Хэмилтон: «Мне нравится работать с Вассером. Он – главная причина, по которой я получил возможность оказаться в «Феррари»