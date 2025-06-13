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Льюис Хэмилтон: «У нас с Леклером были проблемы с болидами, которые сдерживали нас примерно с середины гонки в Испании»

Хэмилтон не стал делиться подробностями о проблемах с болидом в Барселоне.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что слабое выступление на Гран-при Испании и ужасные ощущения от управления болидом были связаны с возникновением определенной проблемы.

При этом Льюис сказал, что в команде попросили гонщиков не вдаваться в подробности случившегося при общении с журналистами.

«К сожалению, в команде не хотят, чтобы мы много рассказывали и вдавались в подробности о возникшей проблеме. Но да, у нас с Шарлем у обоих были проблемы с болидом, которые сильно сдерживали нас примерно с середины гонки.

Сразу после гонки (когда Льюис был очень разочарован отсутствием скорости и пропуском Хюлькенберга) я не знал, была ли у меня проблема с машиной или нет. И да, по радио я действительно сказал, что по ощущениям это была худшая машина, которой я когда-либо управлял. И с той проблемой это действительно было так.

Так что да, в конце гонки я и правда думал о том, что раньше не испытывал ничего подобного, причем на протяжении столь продолжительного отрезка гонки. И только после того, как мы раздали интервью телевизионным журналистам, мы вернулись к инженерам и выяснили, что с машинами возникла проблема. И услышанное принесло нам облегчение», – рассказал Хэмилтон.

Худшая гонка в карьере Хэмилтона – сам признал! Что там стряслось?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoЛьюис Хэмилтон
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