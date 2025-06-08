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Юки Цунода: «Мне нужно прибавлять в уверенности и лучше понимать особенности работы болида «Ред Булл»

Цунода надеется на прогресс в адаптации к новому болиду.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, что все еще находится в процессе адаптации и привыкания к новой для себя машине. И что со временем он сможет стать быстрее и улучшит свои результаты.

«Мне все еще нужно прогрессировать, прибавлять в уверенности в машине и остальных вещах. Мне нужно лучше понимать особенности работы болида, за счет чего как раз и можно отыграть недостающие 0,2-0,3 секунды.

В особенности это касается улучшения состояния трассы по ходу уик-энда, тебе нужно чувствовать это как можно лучше. Потому что когда ты корректируешь настройки болида, ты должен понимать, какой именно баланс в итоге получишь.

Когда работаешь с новой машиной, поначалу тебе очень трудно точно понимать, как именно она будет себя вести. Подобные вещи приходят только с опытом.

Последние четыре года я провел в «Рейсинг Буллз», и там я в точности знал, чего ждать от машины, что случится в той или иной ситуации. И о таких вещах ты даже не задумываешься. Все получается естественным образом, и ты едешь быстро», – рассказал Цунода.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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