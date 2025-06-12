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Чемпионы WEC из «Порше» дисквалифицированы из квалификации к «24 часам Ле-Мана» из-за недовеса гиперкара

«Порше» №6 начнет гонку с Ле-Мане из хвоста после дисквалификации.

Гиперкар «Порше» №6 не прошел техническую проверку после первого дня квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана».

Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре и Лоренс Вантор пробились в гиперпоул – заключительную часть квалификации, которая пройдет сегодня, 12 июня. Позже обнаружилось, что машина не соответствует правилам по минимальной массе, и стюарды исключили «Порше» из протокола. Болид начнет гонку последним в своем классе.

Экипаж гиперкара №6 завоевал титул в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в прошлом году. Тогда вместе с Эстре и Вантором за рулем «Порше» выступал Андре Лоттерер.

«Феррари» сияет в гиперкарах! Победа в каждой гонке года, фаворит «Ле-Мана» – в чем секрет?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoWEC
logo24 часа Ле-Мана
logoАндре Лоттерер
Порше
Лоренс Вантор
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