Чемпионы WEC из «Порше» дисквалифицированы из квалификации к «24 часам Ле-Мана» из-за недовеса гиперкара

«Порше» №6 начнет гонку с Ле-Мане из хвоста после дисквалификации.

Гиперкар «Порше » №6 не прошел техническую проверку после первого дня квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана».

Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре и Лоренс Вантор пробились в гиперпоул – заключительную часть квалификации, которая пройдет сегодня, 12 июня. Позже обнаружилось, что машина не соответствует правилам по минимальной массе, и стюарды исключили «Порше» из протокола. Болид начнет гонку последним в своем классе.

Экипаж гиперкара №6 завоевал титул в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) в прошлом году. Тогда вместе с Эстре и Вантором за рулем «Порше» выступал Андре Лоттерер .

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