  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэвид Култхард о Хэмилтоне в «Феррари»: «Для меня это было похоже на возвращение Шумахера с «Мерседесом»
5

Дэвид Култхард о Хэмилтоне в «Феррари»: «Для меня это было похоже на возвращение Шумахера с «Мерседесом»

Култхард был удивлен переходу Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал, что решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» из «Мерседеса» стало для него неожиданностью.

«Мне всегда казалось, что у Льюиса сформировалась особая связь с «Мерседесом», преданность команде. Так я был в полном замешательстве, когда узнал о его переходе в «Феррари».

Для меня это было похоже на возвращение Михаэля Шумахера в «Формулу-1» в составе «Мерседеса» – после того, как они построили нечто великое вместе с «Феррари».

Но, в конечном счете, это дело Льюиса – это его путь, его история, его книга, которую он пишет. Может, он сумеет выиграть Гран-при, а может и выиграет чемпионат – а может нет. В этом сезоне, судя по всему, восьмого титула точно не будет», – рассказал Култхард.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМихаэль Шумахер
logoМерседес
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoДэвид Култхард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эмерсон Фиттипальди о Норрисе и Пиастри: «На них давит фактор борьбы за победу в чемпионате, а также фактор того, что они напарники»
4вчера, 16:43
«Астон Мартин» официально подтвердил участие Стролла на Гран-при Канады
4вчера, 14:20
На Гран-при Канады дождь возможен только в воскресенье
вчера, 13:19
Флавио Бриаторе: «Уверен, Колапинто очень хороший гонщик. Ему просто нужно больше времени на трассе»
10вчера, 12:53
Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри подходят к соперничеству внутри команды со всей ответственностью»
2вчера, 11:43
Дерек Уорик: «Судя по всему, решение «Ред Булл» отпустить Переса было ошибкой»
16вчера, 11:18
Эмерсон Фиттипальди: «Впечатляет, как Ферстаппену всегда удается использовать все возможности болида «Ред Булл»
4вчера, 10:13
«Формула-1» не будет проводить шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году (Autosport)
вчера, 09:47
Майк Крак: «План «А» – вернуть Стролла за руль «Астон Мартин» на этапе в Монреале»
1вчера, 08:32
«Адидас» станет спонсором команды «Ауди»
12вчера, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
вчера, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото