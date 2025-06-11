Дэвид Култхард о Хэмилтоне в «Феррари»: «Для меня это было похоже на возвращение Шумахера с «Мерседесом»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал, что решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» из «Мерседеса» стало для него неожиданностью.
«Мне всегда казалось, что у Льюиса сформировалась особая связь с «Мерседесом», преданность команде. Так я был в полном замешательстве, когда узнал о его переходе в «Феррари».
Для меня это было похоже на возвращение Михаэля Шумахера в «Формулу-1» в составе «Мерседеса» – после того, как они построили нечто великое вместе с «Феррари».
Но, в конечном счете, это дело Льюиса – это его путь, его история, его книга, которую он пишет. Может, он сумеет выиграть Гран-при, а может и выиграет чемпионат – а может нет. В этом сезоне, судя по всему, восьмого титула точно не будет», – рассказал Култхард.
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