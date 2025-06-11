На Гран-при Канады дождь возможен только в воскресенье

Гран-при Канады почти наверняка пройдет в сухую погоду.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу в Монреале ожидается солнечная и теплая погода.

С учетом текущих прогнозов в отношении направления ветра, дождь может пройти в ночь с субботы на воскресенье, либо в воскресенье в первой половине дня.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?