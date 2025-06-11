Майк Крак: «План «А» – вернуть Стролла за руль «Астон Мартин» на этапе в Монреале»

В «Астон Мартин» рассчитывают на возвращение Стролла.

Операционный директор гоночной команды «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о планах подготовки к Гран-при Канады .

Ланс Стролл снялся с участия на Гран-при Испании из-за сильных болей в правой руке. Которые являются следствием травмы, полученной еще в 2023 году. Строллу уже была сделана операция и он старается восстановиться к предстоящему этапу в Монреале.

В том случае, если Стролл все-таки не сможет выступить в Гран-при, в «Астон Мартин» придется искать канадцу замену. При этом оба резервных пилота команды – Фелипе Другович и Стоффель Вандорн , – готовятся к выступлению в гонке «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в те же выходные, что и Гран-при Канады.

Считается, что если Стролл не получит медицинского допуска к гонке, в «Астон Мартин » прибегнут к услугам резервного пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

«Все довольно просто. План «А» – вернуть Ланса за руль болида на этапе в Монреале. И мы над этим работаем. Если это будет невозможно – будет задействован план «Б». Подождем еще немного, после чего примем решение», – рассказал Крак.

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