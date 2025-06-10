Гонка «Ф-1» в Барселоне будет проводиться как Гран-при Барселоны-Каталонии (GPblog)
Стало известно новое название этапа «Ф-1» в Каталонии.
В 2026 году в календарь «Формулы-1» вошел уик-энд в Мадриде, где пройдет Гран-при Испании.
Ранее название использовал этап в Барселоне, который сохранил место как минимум на следующий сезон.
По информации GPblog, гонка будет проводиться как Гран-при Барселоны-Каталонии – в честь трассы «Барселона-Каталония».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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