Гонка «Ф-1» в Барселоне будет проводиться как Гран-при Барселоны-Каталонии (GPblog)

Стало известно новое название этапа «Ф-1» в Каталонии.

В 2026 году в календарь «Формулы-1» вошел уик-энд в Мадриде, где пройдет Гран-при Испании.

Ранее название использовал этап в Барселоне, который сохранил место как минимум на следующий сезон.

По информации GPblog, гонка будет проводиться как Гран-при Барселоны-Каталонии – в честь трассы «Барселона-Каталония ».

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