Алонсо стал амбассадором трассы Гран-при Испании
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и автодром «Барселона-Каталония» объявили о начале сотрудничества.
Двукратный чемпион «Формулы-1» стал амбассадором трассы, на которой в ближайшие выходные состоится Гран-при Испании.
Соглашение трека с «Ф-1» действует до 2026 года, в данный момент стороны обсуждают продление контракта. Алонсо выразил уверенность в том, что автодром должен остаться в календаре.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт трассы «Барселона-Каталония»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости