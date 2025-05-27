Алонсо стал амбассадором трассы Гран-при Испании

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо и автодром «Барселона-Каталония » объявили о начале сотрудничества.

Двукратный чемпион «Формулы-1» стал амбассадором трассы, на которой в ближайшие выходные состоится Гран-при Испании.

Соглашение трека с «Ф-1» действует до 2026 года, в данный момент стороны обсуждают продление контракта. Алонсо выразил уверенность в том, что автодром должен остаться в календаре.

Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций