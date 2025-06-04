Макс Ферстаппен: «Я никогда и не говорил, что в этом году я вообще участвую в гонке за чемпионский титул»
Ферстаппен не видит себя претендентом на титул в 2025 году.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не считает себя одним из претендентов на победу в чемпионате, учитывая преимущество в скорости у «Макларена».
Ферстаппен в данный момент занимает третье место в общем зачете, отставая от лидирующего Оскара Пиастри на 49 очков.
«Ну, я никогда и не говорил, что в этом году я вообще участвую в гонке за чемпионский титул. Как мне кажется, все гонки в этом сезоне, что мы успели провести, были тяжелыми. Когда соперники из «Макларена» все делают правильно, победить их невозможно, в этом сезоне это вполне очевидно», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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