Макс Ферстаппен: «Я никогда и не говорил, что в этом году я вообще участвую в гонке за чемпионский титул»

Ферстаппен не видит себя претендентом на титул в 2025 году.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не считает себя одним из претендентов на победу в чемпионате, учитывая преимущество в скорости у «Макларена».

Ферстаппен в данный момент занимает третье место в общем зачете, отставая от лидирующего Оскара Пиастри на 49 очков.

«Ну, я никогда и не говорил, что в этом году я вообще участвую в гонке за чемпионский титул. Как мне кажется, все гонки в этом сезоне, что мы успели провести, были тяжелыми. Когда соперники из «Макларена » все делают правильно, победить их невозможно, в этом сезоне это вполне очевидно», – рассказал Ферстаппен.

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