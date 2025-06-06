Годовая спонсорская поддержка команд «Формулы-1» впервые превысила отметку в $2 миллиарда

«Формула-1» стала вторым в мире соревнованием по размеру спонсорской поддержки.

Согласно данным независимого исследования, проведенного SponsorUnited, размер годовых доходов команд «Формулы-1» от поддержки спонсоров вырос от отметки в $2,04 млрд. Таковы результаты изучения данных за 2024 год. Такой результат позволил обойти большинство американских лиг – которые являются лидерами в мире в данной области.

Отмечается, что по данному показателю «Формула-1» обошла «НБА», «НХЛ» и «МЛБ», и уступает только лиге по американскому футболу «НФЛ», где доходы команд от спонсоров оцениваются приблизительно в $2,5 млрд.

В среднем каждое спонсорское размещение стоит $6 млн.

$500 млн приходится на долю крупнейших спонсоров – технологических компаний. Размещения на самых видных частях болида вроде боковых понторов или воздухозаборника моторного отсека стартует от $5 млн.

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