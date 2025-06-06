Ланс Стролл должен восстановиться к Гран-при Канады (The Race)
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл снялся с выступления на Гран-при Испании – по официальной версии, причиной стали боли в руке и запястье, которые являются следствием травмы, полученной еще в 2023 году.
Как сообщалось ранее, Стролл уже перенес операцию и теперь проходит процесс восстановления.
Согласино информации The Race, Стролл должен успеть восстановиться к Гран-при Канады, который пройдет 13-15 июня. Однако отмечается, что окончательное решение будет принято на следующей неделе.
Резервными пилотами «Астон Мартин» являются Фелипе Другович и Стоффель Вандорн – однако они оба планируют выступить в гонке «24 часа Ле-Мана», которая проходит в тот же уик-энд, что и Гран-при Канады.
Другович, которого называли основным кандидатом, уже приехал на трассу во Франции в преддверии тестового дня в воскресенье, и активно готовится к гонке «24 часа Ле-Мана».
Еще одним вариантом на случай, если врачи не допустят Стролла до гонки и «Астон Мартин» потребуется экстренная замена, является резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. «Астон Мартин» в этом году еще пользуется двигателями «Мерседеса», а по условиям соглашения немецкая команда предоставляет своим клиентам услуги своих резервных пилотов в случае необходимости.
Стролл снялся с гонки «Ф-1» из-за травмы руки из 2023-го – похоже на правду? Ответ нашего блогера-врача