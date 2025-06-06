Оскар Пиастри: «В данный момент до применения командной тактики еще очень далеко»

Пиастри допустил применение командной тактики в борьбе за титул.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри уверен, что он и Ландо Норрис смогут еще долго бороться друг с другом в равных и честных условиях.

Тем не менее, при создании соответствующих условий, Пиастри допустил возможность того, что в случае необходимости в конце сезона в «Макларене» могут сделать ставку на одного из пилотов и будут применять командную тактику в борьбе с гонщиком другой команды.

«Мы с Ландо оба хотим выиграть чемпионский титул. Когда два быстрых гонщика, выступающих за одну команду, могут вполне заслуженно бороться за титул, команда должна давать им вести эту борьбу.

Если же кто-то из нас оторвется, а другой гонщик – например, Макс [Ферстаппен], ну или кто-то другой, но скорее всего все-таки Макс, – будет все еще оставаться в борьбе за титул, то тогда да, в какой-то момент, может быть, нам будет нужно обсудить возможность применения командной тактики. Но мне кажется, что в данный момент до этого еще очень далеко», – рассказал Пиастри.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!