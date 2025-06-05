Владимир Башмаков: «Ферстаппен не остепенился после 2021-го – Макс рассудительный, когда у него откровенно быстрейшая машина»

Башмаков заявил, что Ферстаппен, врезавшийся в Расселла, не поменялся с годами.

Комментатор Владимир Башмаков проанализировал столкновение пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом на последних кругах Гран-при Испании .

«Для меня это выглядело удивительно. Не очень похоже, что он не попал в поворот, но я не понимал, честно говоря, логику: то ли он хотел пустить и тут же обратно обогнать, но не учел держак на «харде». Если он хотел пустить, а потом стукнуть, это в NASCAR приемлемо, но неприемлемо в «Формуле-1». Если он вначале пустил, а потом вскипел и решил передумать, это еще хуже.

Мы говорили годами, что Макс повзрослел, остепенился после 2021 года, выиграв титул, он другой, он рассудительный, он берет очки. Да, он таким был – когда у него была откровенно быстрейшая машина. Когда у Ферстаппена была быстрейшая машина, которая позволяла делать все, был запас по очкам, чтобы где-то кого-то пустить и не брать лишние баллы, мы видели другого Ферстаппена.

Здесь мы увидели, что Макс Ферстаппен на самом деле не остепенился и не успокоился, он все такой же, как в 2020-м, как в 2021-м, просто это не проявляется, когда у него откровенно быстрейшая машина и запас в чемпионате. Как только он разочарован, недоволен или под давлением, [возвращается] старый добрый Макс Ферстаппен.

У всех разные характеры – было бы скучно, если бы у нас был чемпионат политкорректных ребят, которые всегда едут вежливо, всегда друг друга пропускают, оставляют место, вежливо общаются с прессой. Кто бы такое стал смотреть? Может, кто-то бы и стал, но мы любим спорт за эмоции, мы любим гонки за жесткую борьбу.

Поэтому здорово, что есть такой характер как Макс Ферстаппен, но в данном случае проявилась его темная сторона», – считает эксперт.

Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья

Алексей Попов: «Я бы дал Ферстаппену больше 10 секунд за момент с Расселлом, такое нужно карать. Последствия воспитания Йоса, наверное»