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Алексей Попов: «Я бы дал Ферстаппену больше 10 секунд за момент с Расселлом, такое нужно карать. Последствия воспитания Йоса, наверное»

Попов считает, что Ферстаппену повезло с мягким штрафом в Барселоне.

Комментатор Алексей Попов высказался о десятисекундном наказании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за столкновение с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

«Десять секунд – это минимум, я бы больше дал. При всем уважении к Максу, такие моменты нужно карать, именно такие. Мне в последнее время не понравились два таких эпизода – один из двух с Ландо [Норрисом] в Мексике и вот этот. Остальное можно интерпретировать как гоночные эпизоды, и кто не без греха.

Но эти два – наверное, какие-то последствия воспитания Йоса, не знаю. Так делать нельзя, и он себе все испортил.

За титул, наверное, он бы и так не поборолся: директива с гнущимися крыльями никак «Макларен» не замедлила, а у «Ред Булл» только на это была надежда. Но между «не побороться за титул» и «разом отстать с 25 до 50 очков» есть большая разница.

Плюс у него 11 штрафных баллов из 12. Через пару гонок они сгорят, но, если он в Канаде еще хотя бы один штрафной балл получит, то Австрию пропускает, а Австрия – домашняя гонка для «Ред Булл», – проанализировал ситуацию эксперт.

Ферстаппен превратился в зверя: протаранил «Мерседес», наорал на всех по радио и приблизился к дисквалу

«Он повел себя как таксист, сошедший с ума в пробке». «Ф-1» бурлит после маневров Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
Гран-при Испании
logoФормула-1
logoМерседес
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Гран-при Австрии
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logoМакс Ферстаппен
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