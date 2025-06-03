Алексей Попов: «Я бы дал Ферстаппену больше 10 секунд за момент с Расселлом, такое нужно карать. Последствия воспитания Йоса, наверное»

Попов считает, что Ферстаппену повезло с мягким штрафом в Барселоне.

Комментатор Алексей Попов высказался о десятисекундном наказании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за столкновение с гонщиком «Мерседеса » Джорджем Расселлом на Гран-при Испании .

«Десять секунд – это минимум, я бы больше дал. При всем уважении к Максу, такие моменты нужно карать, именно такие. Мне в последнее время не понравились два таких эпизода – один из двух с Ландо [Норрисом] в Мексике и вот этот. Остальное можно интерпретировать как гоночные эпизоды, и кто не без греха.

Но эти два – наверное, какие-то последствия воспитания Йоса, не знаю. Так делать нельзя, и он себе все испортил.

За титул, наверное, он бы и так не поборолся: директива с гнущимися крыльями никак «Макларен» не замедлила, а у «Ред Булл» только на это была надежда. Но между «не побороться за титул» и «разом отстать с 25 до 50 очков» есть большая разница.

Плюс у него 11 штрафных баллов из 12. Через пару гонок они сгорят, но, если он в Канаде еще хотя бы один штрафной балл получит, то Австрию пропускает, а Австрия – домашняя гонка для «Ред Булл», – проанализировал ситуацию эксперт.

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